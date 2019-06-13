وكالة يونيوز: استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان

أكدت مصادر لوكالة يونيوز استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان، وقالت المصادر إن الناقلات المستهدفة من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج.

وقد أعلنت المصادر المحلية في سلطنة عُمان صباح اليوم سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان، وكذلك أكدت المصادر المحلية الباكستانية سماعها لدوي الانفجارات.

وتلقت موانئ باكستان وسلطنة عمان نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان، وقالت حاملتي النفط العملاقتين المذكورتين إنهما قد تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

المصدر: وكالة يونيوز