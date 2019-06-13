الصين تتجاهل طلبا شخصيا لترودو لاجراء حوار حول محتجزين كنديين لديها

كشف مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأربعاء أن الصين تجاهلت طلبا شخصيا له لإجراء حوار بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي المتصاعد بين البلدين.

وطلب ترودو اجراء اتصال مع نظيره الصيني لي كيكيانغ في كانون الثاني/يناير، بحيث يكون باستطاعته “شخصيا” الدفع باتجاه الافراج الفوري عن كنديين اعتقلا قبل شهر، وايضا العمل على اصدار عفو عن كندي آخر قد يحكم عليه لاحقا بالاعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنته شانتال غانيون المتحدثة باسم ترودو. وأضافت “التماسنا العفو (في قضية المخدرات) تم تقديمه بشكل مباشر الى مسؤولين صينيين كبار”.

ويأتي هذا الكشف وسط دعوات داخلية متزايدة تناشد ترودو تكثيف الضغوط على الصين للإفراج عن كنديين اثنين اعتبرت حكومته انهما احتجزا بشكل تعسفي.

وتم اعتقال الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومواطنه رجل الأعمال مايكل سبافور مباشرة بعد القبض على منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي العملاقة وابنة مؤسس الشركة، في 1 كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر تنفيذا لمذكرة أميركية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية