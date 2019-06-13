الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: علاقتنا مع واشنطن تتدهور من سيء الى أسوأ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 08:55

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: علاقتنا مع واشنطن تتدهور من سيء الى أسوأ

منذ 30 mins 13 June، 2019
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