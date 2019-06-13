الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: علاقتنا مع واشنطن تتدهور من سيء الى أسوأ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 13 2019 - 08:55
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني يستقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ويبحث معه العلاقات الثنائية
روحاني: أكدت لرئيس الوزراء الياباني اننا لسنا ساعين للحرب لكننا سنرد بصرامة على اي حرب تشن ضدنا
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: زيارة "آبي" الى طهران مؤشر لنهج ايران العقلاني في متابعة القضايا عبر الحوار
لاريجاني: لنا محادثات على الدوام حول القضايا الدولية مع الدول الصديقة والدول الراغبة بذلك
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من قصر بعبدا: الإجتماع مع الرئيس ميشال عون كان إيجابيا
الرئيس الحريري: اتفقنا على منهج عمل لتسريع العمل الحكومي خاصة اننا في مرحلة اقتصادية صعبة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: لبنان لن يقبل المس بحقوقه في ملف ترسيم الحدود من جانب العدو الإسرائيلي ولو بمقدار إنش واحد
وزير التربية أكرم شهيب يسمح لمرشحي الثانوية العامة من المدارس المخالفة بالتقدم للإمتحانات الرسمية - الدورة العادية
أهالي الطلاب المحرومين من إمتحانات الشهادة المتوسطة يتظاهرون لليوم الثاني أمام مبنى وزارة التربية في بيروت
عضو لجنة التربية في مجلس النواب النائب علي فياض: على وزير التربية عدم معاقبة الطلاب بسبب خلل قانوني في ملفات مدارسهم
لبنان: تسرب مادة المازوت على طريق الجية ـ صيدا ما أدى الى تصادم عشرات السيارات ووقوع جرحى
الفصائل الفلسطينية وشخصيات لبنانية وعربية تواصل التحضيرات لعقد مؤتمر في بيروت يؤكد على رفض "بيع الحقوق الفلسطينية"
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد: هذا المؤتمر سيكون الممثل الحقيقي لارادة الامة العربية والشعب الفلسطيني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: علاقتنا مع واشنطن تتدهور من سيء إلى أسوأ
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه نواب حزب العدالة والتنمية: صفقة منظومة S_400 تمت بالفعل
اردوغان: نحن لسنا مجرد مشتر لطائرات F_35 بل نحن شركاء في تصنيعها
الصحة المصرية: وفاة 16 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب القاهرة
رويترز: مقتل نحو 30 شخصا بينهم 16 جنديا في هجوم لبوكو حرام شمال الكاميرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: علاقتنا مع واشنطن تتدهور من سيء الى أسوأ
منذ 30 mins
13 June، 2019
عاجل
التعليقات
ذات صلة
وزيرة: فرنسا ستؤيد حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2040
وكالة يونيوز: استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة متأثرة بخسائر لأسهم البنوك وشركات الطاقة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}