بالفيديو | 9 جرحى في حادث سير على الاوتوستراد الساحلي قرب معمل الجية الحراري

أصيب 9 مواطنين جراء حادث سير مروع على المسرب الغربي من الاوتوستراد الساحلي في منطقة جدرا بالقرب من معمل الجية الحراري، وتعمل سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى مستشفيات اقليم الخروب وصيدا. وعلم ان سبب الحادث تسرب مادة المازوت على الطريق.

وافاد الصليب الأحمر عن سقوط 9 جرحى اثر الحادث وان 4 فرق أسعاف تعمل على نقلهم الى المستشفيات.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط عدد من الجرحى‏ نتيجة تصادم بين عدد كبير من المركبات على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا بسبب تسرب لمادة المازوت وتحويل السير بجانب شركة الكهرباء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام