تصادم بين عدد كبير من المركبات على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا بسبب تسرب لمادة المازوت وإصابة عدد من الأشخاص (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 23:51

تصادم بين عدد كبير من المركبات على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا بسبب تسرب لمادة المازوت وإصابة عدد من الأشخاص (التحكم المروري)

منذ 1 ساعة 12 June، 2019
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