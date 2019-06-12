حماس تدعو الجامعة العربية إلى مطالبة الدول الأعضاء بعدم حضور مؤتمر البحرين

دعت حركة “حماس” جامعة الدول العربية إلى مطالبة الدول الأعضاء بعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المتوقع عقده أواخر الشهر الجاري في البحرين برعاية أميركية. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان اليوم الأربعاء “ندعو الجامعة العربية إلى مطالبة الدول الأعضاء في الجامعة بعدم حضور مؤتمر البحرين؛ لأن المشاركة في المؤتمر يتعارض مع قرارات ومواقف الجامعة في اجتماعاتها وقممها المختلفة”.

وأضاف قاسم “إعلان عدد من الدول العربية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، هو تعبير عن التزامها العروبي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وهي بذلك تقف إلى جانب الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لعقد المؤتمر”.

وتابع قاسم “اتساع الرفض العربي لحضور مؤتمر البحرين، سيعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية صفقة القرن، وسيربك حسابات الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال.”

المصدر: سبوتنيك