مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في #إدلب برعاية روسيا وتركيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2019 - 23:51

مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في #إدلب برعاية روسيا وتركيا (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 12 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة