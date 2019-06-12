رئيس الحكومة اليابانية من طهران: سنبذل قصارى جهدنا لخفض حدة التوتر في المنطقة

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ان بلاده ستبذل قصارى جهدها وستفعل كل ما بوسعها لتخفض حدة التوتر في المنطقة. وقال آبي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني مساء الاربعاء بطهران إنه ” لا بد من الوقوف بوجه أي نزاع عسكري محتمل في المنطقة”، واضاف أن “ان اليابان ستبذل قصارى جهدها وستفعل كل ما بوسعها لتخفيف حدة الصراع في المنطقة.”

واشار آبي الى انه تحدث مع الرئيس روحاني عن إمكانية تقليل حدة التوتر في المنطقة، وقال “تبادلنا وجهات النظر بهذا الشأن بشكل صريح”، واكد ان اليابان لن تدخر جهداً لإحلال السلام في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في ان يكون قد قام اليوم بخطوة أولى في هذا الاتجاه.

واشار رئيس وزراء اليابان الى اهمية المنطقة بالنسبة للعالم، وقال: يجب احتواء زيادة حدة التوترات في المنطقة باي ثمن كان، وان اليابان على استعداد لبذل قصارى جهدها في هذا الشأن. وقال “ان الاسلام هو دين السلام والتسامح، وأنا معجب دائما بروحانية الإسلام تحت عنوان (خير الامور أوسطها) اي ان الاعتدال افضل الطرق.”

وتطرق آبي الى قدرات ايران للقيام بدور بناء تماما في المنطقة، معربا عن امتنانه وارتياحه لفتوى قائد الثورة الاسلامية بتحريم استخدام السلاح النووي. كما اعرب رئيس وزراء اليابان عن شكره لتعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن أمله في استمرار ايران الالتزام بالاتفاق النووي. وعبر رئيس الوزراء الياباني عن سعادته لزيارة ايران، موضحا ان أمنيته هذه تحققت بعد 30 عاما.

المصدر: وكالة انباء فارس