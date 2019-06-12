الرئيس الايراني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة اليابانية: سنرد بحزم على اي عدوان

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، أن ايران لن تكون البادئة أي حرب على اي بلد بما فيها اميركا، ولكنها سترد بكل حزم على أي عدوان. الرئيس الايراني وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، وصف روحاني العلاقات بين طهران وطوكيو “إذ حلت هذا العام الذكرى السنوية التسعين لإقرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وتابع الشيخ روحاني “كان لدينا لقاءات بناءة مع السيد رئيس الوزراء الياباني، واليوم كانت الجولة الثامنة من اللقاءات خلال السنوات الاخيرة. ونحن نرحب بعزم الحكومة اليابانية وشخص رئيس الوزراء على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاقليمية والدولية”.

وأضاف روحاني “بحثنا اليوم خلال الاجتماع الخاص، وكذلك خلال الاجتماع بين الوفدين، بشأن القضايا والعلاقات بين البلدين، بما فيها استثمارات اليابان في منطقة جنوب ايران وخاصة ميناء جابهار وسواحل مكران، والرغبة بالاستمرار في شراء النفط من ايران، وكذلك تسوية القضايا المالية، فضلا عن العلاقات العلمية والثقافية، الامر الذي من شأنه ان يضمن تطوير العلاقات بين البلدين.”

وأكمل “فضلا عن القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية، أجرينا محادثات كذلك بشأن الامن في المنطقة وإزالة التوتر، كما يسرنا ان يولي كلا البلدين اهمية كبرى للاستقرار والامن في المنطقة”، وأشار روحاني إلى أنه قال لرئيس الوزراء الياباني إن ايران “لن نبدأ أي حرب في المنطقة حتى ضد أميركا، ولكن اذا اراد أحد ان يبدأ حربا دضنا، فإننا سنرد بكل حزم”.

ولفت الى ان رئيس الوزراء الياباني كان لديه تفاؤل ملموس بشأن المستقبل، وأضاف “كما انني مسرور جدا بأن السيد رئيس الوزراء اعلن استمراره في دعم الاتفاق النووي، ويرى ان هذا الاتفاق يحظى بالاهمية للمنطقة والعالم”، وقال الشيخ روحاني “لقد قلت للسيد رئيس الوزراء الياباني اننا نرغب بالاستمرار في هذا الاتفاق، وان الاجراءات التي ستتخذها ايران ستكون في إطار البند 36 من الاتفاق.”

وأعلن روحاني أنه طلب من السيد رئيس الوزراء الياباني، بأن تشهد العلاقات بين طهران وطوكيو تعاوناً في المجال النووي في المستقبل، لأن كلا البلدين يؤمنان بالتقنية النووية السلمية، وكلاهما يعارضان الاسلحة النووية. وذكر “لقد أكدت في محادثات اليوم على هذه النقطة، بأننا اذا كنا نشهد بعض التوتر، فإن جذور هذه التوترات تعود الى الحرب الاقتصادية الاميركية ضد الشعب الايراني، ومتى ما توقفت هذه الحرب، سنشهد تطورا ايجابيا للغاية في المنطقة والعالم.”

المصدر: وكالة أنباء فارس