ابنة الملك السعودي ستحاكم في باريس في تموز/يوليو لممارسة العنف بحق عامل

افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الاربعاء أن حصة ابنة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم باشغال في شقتها الباريسية العام 2016، ستحاكم

في باريس في التاسع من تموز/يوليو. وصدرت في كانون الاول/ديسمبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”.

والارجح أن تتم محاكمة حصة غيابيا من دون أن يعرف ما اذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها ام لا. ويشار الى انه في ايلول/سبتمبر 2016 اتهم سبّاك قدِم لاجراء اصلاحات في شقة حصة بالدائرة السادسة عشرة الراقية بباريس، بالتقاط صور لبيعها لوسائل اعلام.

وبحسب السباك فان حصة غضبت لالتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين واجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الاميرة السعودية، وقال انه لم يتمكن من المغادرة الا بعد ساعات.

ونقلت مجلة لوبوان الفرنسية عن السباك أن الاميرة قالت عنه “هذا الكلب لا يستحق الحياة، يجب قتله”. وقرر قاضي تحقيق في آب/اغسطس 2018 احالة حصة على المحكمة بتهم “التواطؤ في اعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به” و”التواطؤ في اضطهاد” و”سرقة” هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

اما الحارس الشخصي الذي اتهم في تشرين الاول/اكتوبر 2016 فسيحاكم بتهم “السرقة” و”العنف المتعمد مع استخدام سلاح او التهديد به” و”الاضطهاد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية