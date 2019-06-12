ترامب يؤكد عزمه لقاء بوتين على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية في 28-29 حزيران /يونيو الجاري.

ويخطط ترامب كذلك، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش القمة المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة لم ترسل حتى الآن إشارات واضحة إلى موسكو حول إمكانية وشكل الاجتماع بين بوتين وترامب في قمة اليابان.

وقبل ذلك، ، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إن ترامب يتوقع أن يجتمع في أوساكا مع بوتين، وكذلك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعلن في وقت سابق، أن الجانب الروسي، لم يتلق أية مقترحات محددة، من الجانب الأمريكي حول لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في اليابان.

المصدر: وكالات