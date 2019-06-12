الرئيس روحاني :لن نبدأ حرباً مع امريكا لكن بحال فُرضت علينا فسيكون الرد صارماً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 20:37
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الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني يستقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ويبحث معه العلاقات الثنائية
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: نرحب بعزم اليابان على توثيق العلاقات مع ايران
روحاني: أكدت لرئيس الوزراء الياباني اننا لسنا ساعين للحرب لكننا سنرد بصرامة على اي حرب تشن ضدنا
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني: زيارة "آبي" الى طهران مؤشر لنهج ايران العقلاني في متابعة القضايا عبر الحوار
لاريجاني: لنا محادثات على الدوام حول القضايا الدولية مع الدول الصديقة والدول الراغبة بذلك
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي إرهاب
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من قصر بعبدا: الإجتماع مع الرئيس ميشال عون كان إيجابيا
الرئيس الحريري: اتفقنا على منهج عمل لتسريع العمل الحكومي خاصة اننا في مرحلة اقتصادية صعبة
رئيس مجلس النواب نبيه بري: لبنان لن يقبل المس بحقوقه في ملف ترسيم الحدود من جانب العدو الإسرائيلي ولو بمقدار إنش واحد
وزير التربية أكرم شهيب يسمح لمرشحي الثانوية العامة من المدارس المخالفة بالتقدم للإمتحانات الرسمية - الدورة العادية
أهالي الطلاب المحرومين من إمتحانات الشهادة المتوسطة يتظاهرون لليوم الثاني أمام مبنى وزارة التربية في بيروت
عضو لجنة التربية في مجلس النواب النائب علي فياض: على وزير التربية عدم معاقبة الطلاب بسبب خلل قانوني في ملفات مدارسهم
الفصائل الفلسطينية وشخصيات لبنانية وعربية تواصل التحضيرات لعقد مؤتمر في بيروت يؤكد على رفض "بيع الحقوق الفلسطينية"
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد: هذا المؤتمر سيكون الممثل الحقيقي لارادة الامة العربية والشعب الفلسطيني
الصحة المصرية: وفاة 16 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب القاهرة
وزير الخارجية الفرنسي يقول إنّ بلاده تتابع باهتمام الوضع في الجزائر ويؤكّد أن الحل يكمن في الحوار الديمقراطي
الاتحاد الأوروبي يذكر بريطانيا بأنّ عليها دفع مستحقاتها المالية حتى في حال خرجت منه من دون اتفاق
رئيس كازاخستان الجديد قاسم جومارت توكاييف يؤدي اليمين الدستورية ويتعهّد بأنّ يكون شعار رئاسته "آراء مختلفة أمة متحدة"
الرئيس روحاني :لن نبدأ حرباً مع امريكا لكن بحال فُرضت علينا فسيكون الرد صارماً
منذ 1 ساعة
12 June، 2019
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