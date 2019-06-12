الرئيس بري : لا خفض على الاطلاق لرواتب القطاع العام والأولوية لترسيم الحدود البحرية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه” “لا خفض على الاطلاق لرواتب القطاع العام انما زيادة في الضمانات”، وأضاف:”لن نضحي اليوم بمنجزات حققناها في السنوات السابقة”.

لفت الرئيس بري في خلال افتتاح المركز الطبي الجامعي في مستشفى الزهراء الى أن”العدالة في التمثيل ستكون مضمونة ولن ننجر الى قانون انتخابي طائفي مرة اخرى وستكون النسبية سبيلا لتمثيل كل فئات الشعب اللبناني”.

وأشار الى ان “الاولوية السياسية تبقى بناء الخط الابيض المائي وبمعنى أوضح ترسيم الحدود البحرية وازالة التعديات والقرصنة الاسرائيلية”.

ورأى الرئيس بري أن” انعقاد مؤتمر البحرين هو محاولة لتحويل انتباهنا ورشوتنا من جيوبنا لغض نظرنا عن تمرير صفقة القرن والقرارات الأميركية”.

المصدر: موقع المنار