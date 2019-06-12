إستهداف مطار #أبها.. دفاع يمني عن النفس وحق مشروع لردع العدوان

إطلاق صاروخ كروز يمني على مطار أبها السعودي امر” شنيع واستفزازي ومدان”!!.. وقتل حوالي 10 آلاف طفل يمني حتى اليوم هو امر اعتيادي وطبيعي وهو مشروع رفق بالطفولة لتخليصها من قبح الحياة !.

انهالت بعد ظهر اليوم الإدانات من بعض الدول العربية والغربية لقصف صاروخ يمني واحد من نوع كروز على مطار أبها جنوب السعودية وقامت الدنيا ولم تقعد ..بيانات شديدة العبارات ..شجب ..استنكار .

والجدير بالذكر ان مطار صنعاء مغلق للعام الخامس على التوالي في ظل رفض للحل السياسي والخيار السلمي،والشعب اليمني فقط يريد الدفاع عن نفسه .

أنصار الله يريدون فقط إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء.

الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال إن”صاروخ كروز الذي أطلق يوم امس على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية ، ما أدى إلى توقف المطار عن العمل”.

وقال سريع إن صاروخ كروز المجنح دك برج المراقبة بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة، مشيرا إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف ” لم تستطع أحدث المنظومات الأمريكية التصدي للصاروخ وقد أصابت هذه الضربة العدو بالذعر والخوف وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم”.

وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره الجائر للشعب اليمني.

وأكد السريع ان ” استهداف مطار أبها بصاروخ كروز يأتي في إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع على العدوان والحصار وإغلاق المطارات منذ 5 سنوات”.

وأضاف”” أمام تعنت دول العدوان واستمرار أسلوبها العدواني عسكريا واقتصاديا وإنسانيا فإننا لن نألوا جهدا في ردع العدو ورفع بغيه وظلمه عن شعبنا اليمني وهو أمر كفلته لنا كافة القوانين الدولية والأعراف البشرية”.

وتابع ننوه إلى ما سبق ونبهنا إليه كافة المواطنين والشركات العاملة في دول العدوان إلى الابتعاد عن كافة المطارات والمواقع العسكرية”.

وأكد أنهُ طالما بقي العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن فعلى المعتدي أن يتيقن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك.

وصعّد الجيش اليمني واللجان الشعبية من عملياتهم ضد أهداف سعودية مشروعة، وكان آخرها ضرب قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصفة 2K استهدفت مخازن أسلحة ورادارات متطورة وحديثة وغرف تحكم وسيطرة، وضرب مطار جيزان بعدة طائرات من نفس النوع استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن.

المصدر: موقع المنار +المسيرة