سلسلة اخبار محلية متفرقة

زار عضوا تكتلِ لبنان القوي” النائبانِ نقولا صحناوي وأغوب تارازيان قبلَ ظهرِ اليوم، مقرَ مجلسِ الانماءِ والإعمارِ في وسطِ بيروتَ والتقيا رئيسَه نبيل الجسر.

المجتمعون بحثوا في روائحِ النفاياتِ الكريهةِ التي تفوحُ في بعضِ مناطقِ بيروتَ والمتن، واطلعا منه على الحلولِ التي سيعتمدُها المجلسُ من أجلِ القضاءِ على تلك الظاهرة”.

_________________________________________

ناقش وزير الصحة العامة جميل جبق مع وفدٍ من اللقاء الديمقراطي واقعَ الإستشفاءِ والدواءِ في لبنان.

وقد طرحَ الوفدُ امكانيةَ تأمينِ بعضِ الوارداتِ للمستشفياتِ من خارجِ اطارِ الموازنةِ المطروحة، مؤكداً التعاونَ التامَّ بينَ اللقاءِ الديمقراطي والوزيرِ جبق ومن يمثلُ من كتلةٍ سياسية. كما شكرَ الوفدُ لجبق جديةَ تحركاتِه للنهوضِ بالقطاع الصحي، وقدمَ له دعوةً لزيارةِ الجبل.

_________________________________________

زار وفدٌ من نقابة اطباء لبنان الفائزينَ في الانتخابات الاخيرة قيادةَ منطقةِ البقاع في حزب الله .

الوفد قدمَ شكرَه للحزب على دعمِه اللائحةَ الفائزةَ وحرصِه على تمثيلِ منطقةِ البقاع في النقابة .

وأكد عضوُ النقابةِ الدكتور محمود الموسوي المضيَ في العملِ النقابي على نهجِ سيدِ شهداءِ المقاومة الاسلامية في شعاره الذي رفعَه وهو سنخدمُكم بأشفارِ عيوننا ، مشددا على العملِ لرفع مستوى الطبابةِ في منطقة بعلبك – الهرمل ، والعمل على محاربةِ الفسادِ حيثُ وُجد .

بدوره أكد الدكتور اسامة شمص أهميةَ تعزيزِ البقاعِ صحياً، والحفاظِ على حقوقِ الاطباء .

__________________________________________

كرمت جمعيةُ زحلة للاحصاء رئيسَ مصلحةِ الابحاث العملية الزراعية في تل عمارة ميشال افرام لمناسبةِ اختيارِه الرجلَ الاولَ للادارةِ للعام 2018.

واعتبر افرام في كلمة ألقاها بالمناسبة ان هذا التكريمَ يشكلُ بالنسبة اليه حافزاً لمزيدٍ من الجهودِ لخدمة مصلحة الابحاث والعاملين فيها وتقديمِ المزيدِ للقطاع الزراعي والمزارعين

__________________________________________

طقسٌ ربيعيٌ معتدلٌ يشهدُه لبنانُ في هذه الأيام. وتوقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً غائماً جزئياً معَ انخفاضٍ بدرجات حرارة في المناطق الداخلية والجبلية، واحتمالِ تساقطِ أمطارٍ خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من المساء.

المصدر: قناة المنار