تسجيل أول وفاة بسبب إيبولا في اوغندا

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الأوغندية الاربعاء، أن طفلا في الخامسة من عمره. وهو الحالة الأولى لإيبولا في اوغندا منذ ظهور الوباء في جمهورية الكونغو الديموقراطية قبل عشرة اشهر، قد توفي ليل الثلاثاء الاربعاء متأثرا بهذا المرض.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الاوغندية طلب التكتم على هويته ان “الصبي الذي تم التثبت من إصابته بإيبولا الثلاثاء في كاسيسي، توفي الليلة الماضية في وحدة الحجر الصحي”. واضاف المسؤول “كما هي العادة في حالات الإصابة بفيروس إيبولا، يوصى بدفن الضحايا على الفور، ومن المحتمل أن يدفن اليوم”، موضحا أن “جميع أفراد أسرته قد وضعوا في وحدة الحجر الصحي لتسهيل المراقبة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية