الحريري من بعبدا: علاقتي بالرئيس عون ودية والاجتماع كان إيجابيا ولا يوجد خلافات حول التعيينات وجلسة للحكومة الأسبوع المقبل

اشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، الى “أننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة والمطلوب “شدشدة” الأمور، واتفقت وفخامة الرئيس على ضرورة تسريع العمل الحكومي لتحقيق الإنجازات المطلوبة”، وقال: “رأينا أن الكلام في الإعلام يجب ان يتوقف ونتمنى من وسائل الإعلام مساعدتنا”.

اضاف: “جميعنا في الحكومة أنجزنا موازنة تاريخية، واليوم كان هناك حديث جانبي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للاسراع بانجاز الموازنة في المجلس”، موضحا أن “الاجتماع اليوم إيجابي ولا يوجد خلافات حول التعيينات، والأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة للحكومة، وما يهمني انا والرئيس عون هو النتائج”، وقال: “علاقتي بالرئيس عون ودية، وهمنا الأكبر تحقيق نتائج عملية وملموسة لما فيه مصلحة المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام