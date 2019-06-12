اغتيال صحافية في المكسيك يرفع عدد قتلى الصحافة فيها إلى ستة منذ بداية السنة

اغتيلت صحافية مكسيكية هي نورما سارابيا الثلاثاء في جنوب شرق المكسيك، فارتفع الى ستة عدد الصحافيين الذين قتلوا في هذا البلد منذ بداية 2019، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتفيد العناصر الاولية المتاحة أن نورما سارابيا تعرضت لهجوم شنه مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من منزلها في مدينة هويمانغيلو، وتمكن مهاجماها من الفرار.

وكانت نورما سارابيا مراسلة لصحيفة تاباسكو هوي منذ 15 عاما وتعمل منذ بعض الوقت مع وسائل إعلام محلية أخرى، كما ذكرت الصحيفة.

والمكسيك هي ثالث أخطر بلد في العالم للصحافة بعد سوريا وأفغانستان، حيث قتل أكثر من 100 صحافي منذ عام 2000، كما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود.

وفي 2018، قتل عشرة صحافيين في مختلف أنحاء البلاد، وما زالت الاغلبية الساحقة لهذه الجرائم بلا عقاب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية