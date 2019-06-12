الرئيس عون يلتقي الرئيس الحريري في قصر بعبدا ويبحث معه في المستجدات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 17:14

الرئيس عون يلتقي الرئيس الحريري في قصر بعبدا ويبحث معه في المستجدات

منذ 30 mins 12 June، 2019
أخبار موقع المنار

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