المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطارأبها بصاروخ كروز يأتي في إطار الدفاع عن النفس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 15:25

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطارأبها بصاروخ كروز يأتي في إطار الدفاع عن النفس

منذ 15 mins 12 June، 2019
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