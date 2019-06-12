الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ويكبدونهم خسائر في الأرواح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 15:25

الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ويكبدونهم خسائر في الأرواح

منذ 43 mins 12 June، 2019
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