الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ويكبدونهم خسائر في الأرواح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 15:25
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مسؤول كبير في البيت الأبيض: مصر والمغرب والأردن أبلغونا بمشاركتهم في مؤتمر البحرين
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الضغوط الأميركية بلغت ذروتها وواشنطن ستفقد من الآن فصاعداً القدرة على التهديد
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ظريف: الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون "إسرائيل" ثانية في المنطقة
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستمر يومين
السودان: الحياة تعود لطبيعتها في الخرطوم بعد تعليق قادة الاحتجاج العصيان المدني لاستئناف المفاوضات مع المجلس الانتقالي
وزير الخارجية الفرنسي يقول إنّ بلاده تتابع باهتمام الوضع في الجزائر ويؤكّد أن الحل يكمن في الحوار الديمقراطي
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الخارجية الروسية: واشنطن لم ترسل إشارات محددة بشأن اجتماع بين الرئيسين بوتين وترامب خلال قمة مجموعة الـ20 باليابان
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السلطات الفنزويلية توقف 17 شخصاً بتهمة محاولة القيام بانقلاب ضد الرئيس نيكولاس مادورو في نيسان/أبريل الماضي
رئيس كازاخستان الجديد قاسم جومارت توكاييف يؤدي اليمين الدستورية ويتعهّد بأنّ يكون شعار رئاسته "آراء مختلفة أمة متحدة"
السلطات في هونغ كونغ ترجئ دراسة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين في ظل تظاهرات شعبية ضده
فيضانات تودي بحياة 19 شخصاً على الأقل جنوب الصين
تسجيل أول وفاة بسبب وباء إيبولا في أوغندا
الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب ويكبدونهم خسائر في الأرواح
منذ 43 mins
12 June، 2019
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