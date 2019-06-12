رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يصل الى طهران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2019 - 15:25

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يصل الى طهران

منذ 1 ساعة 12 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة