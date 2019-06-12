العلماء يكشفون الشرط الأساسي للوصول إلى عمر مديد قياسي

توصل علماء من جامعة جنوب الدنمارك، بعد إجراء عدة دراسات، إلى الشرط الأساسي لبلوغ عمر مديد، حيث اعتبروا أن متوسط العمر المتوقع للناس يتزايد في البلدان التي لديها رعاية صحية متطورة.

ووفقا للعلماء، يمكن للمواطنين العيش في بلدانهم لفترة طويلة، إذا كانت جميع البرامج الحكومية تهدف إلى الحفاظ على الصحة أثناء القيام بالأمور الحياتية اليومية، وفقا لموقع “وان”.

واطلع العلماء في دراستهم على حوالي 17 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 100 سنة، (10 آلاف شخص يعيشون في السويد، والباقي في الدنمارك). واتضح أنه في الدنمارك ، يموت الكثير من الأشخاص في سن متأخرة إلى حد ما.

وأشار العلماء إلى أن الشرط للوصول إلى عمر قياسي هو تحسين المؤشرات الصحية للمواطنين ونشاطهم في الحياة اليومية. وأكد العلماء أن القطاع الصحي في الدنمارك وجميع المشروعات قيد التطوير تهدف إلى الحفاظ على هذا المستوى العالي.

المصدر: سبوتنيك