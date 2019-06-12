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June 12 2019 - 13:33

الاحتلال يهدم بئر مياه شرق طوباس

منذ 15 mins 12 June، 2019
اعتقالات الاحتلال في الضفة
عربي وإقليمي - فلسطين

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بئرا لتجميع المياه عند مدخل قرية العقبة شرق مدينة طوباس، يعود للمواطن محمد يوسف دبك.

وقال دبك إن البئر الذي هدمه الاحتلال يستوعب 15 مترا مكعبا من المياه، ويستخدمه لأغراض الزراعة، وانه يعتمد عليه بشكل كلي في ري الأشجار المثمرة، وبعض المحاصيل المزروعة في قطعة أرضه المقام فيها البئر.

يذكر أن قوات الاحتلال نفذت خلال يومين عمليات هدم، لمنشآت سكنية، وحظائر أغنام، وآبار لتجميع المياه، كما اقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في منطقتي الرأس الأحمر، وأم كبيش، شرق بلدة طمون.

المصدر: فلسطين اليوم

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