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June 12 2019 - 13:34

فيتامين يدمر الكلى

منذ 16 mins 12 June، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تحدث علماء كنديون عن فيتامين يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة في حالة الإفراط في تناوله.
يدور الحديث عن فيتامين (د) وفقا للأطباء، فإنه يمكن أن يدمر الكلى.
مثال على ذلك هو الحال عندما جاء أحد الكنديين إلى متخصصين كان يشكو من سوء الحالة الصحية. وتم اكتشاف جرعات عالية من الكالسيوم والباراثرين التي تأتي مع فيتامين (د) في دم الرجل، ولم يتم تحديد أي أمراض أخرى.
اتضح أنه لمدة ثلاث سنوات كان المريض يتناول مكملات نشطة بيولوجية. ومع ذلك، بدأ الرجل يشعر بسوء حاد خلال العطلات، حيث زادت جرعات فيتامين (د) في جسمه بشكل كبير بسبب الشمس.
وفقا لمجلة CMAJ ، يعيش المريض الآن مع مرض الكلى المزمن في المرحلة الثالثة.

المصدر: سبوتنيك

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