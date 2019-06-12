انخفاض اسعار المحروقات كافة

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 500 ليرة لبنانية و98 أوكتان 400 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الديزل اويل 600 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 300 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية، التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 26700 ليرة لبنانية.

– بنزين 95 اوكتان 26000 ليرة لبنانية.

– ديزل اويل للمركبات 18200 ليرة لبنانية.

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات13300 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع، ان تشهد هذه الاسعار تراجعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 62,29 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام