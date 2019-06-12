#وزير_الخارجية_السوري وليد المعلم يزور الصين 16-21 حزيران/يونيو الجاري بدعوة من الخارجية الصينية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 11:36

#وزير_الخارجية_السوري وليد المعلم يزور الصين 16-21 حزيران/يونيو الجاري بدعوة من الخارجية الصينية (سبوتنيك)

منذ 22 mins 12 June، 2019
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