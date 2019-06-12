قائد قوة الدفاع الجوي الايرانية: منظومة الدفاع الجوي “15 خرداد” تتصدى للأهداف المتطورة والحديثة

أكد قائد قوة الدفاع الجوي الايراني العميد علي رضا صباحي فرد أن منظومة الدفاع الجوي “خرداد 15” تحظى برادار قوي وهي قادرة على التصدي للأهداف المتطورة والحديثة. وفي تصريح ادلى به الاربعاء خلال لقائه حشداً من كوادر اركان قوة الدفاع الجوي قال العميد صباحي فرد، “إننا نوفر اليوم حاجات الدفاع الجوي بصورة كاملة سواء من ناحية الانتاج او استخدام الرادارات والمعدات الصاروخية والمدفعية وتدريب الكوادر البشرية اللازمة في ظل استثمار الطاقات الداخلية وامكانيات الجامعات والصناعة في البلاد”.

وأضاف أن “منظومة الدفاع الجوي “15 خرداد” تحظى برادار قوي وبإمكانها التصدي جيداً للأهداف المتطورة والحديثة، ونظراً لكونها وطنية الصنع فليست هنالك أي تبعية تقنية (للخارج) من اجل استخدامها”. يُذكر أنه تمّ يوم الاحد الماضي برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية تدشين هذه المنظومة القادرة على كشف الأهداف مثل المقاتلات والطائرات المسيرة على بعد 150 كم واعتراضها على بعد 120 كم، ولها القدرة كذلك على الكشف عن الاهداف الخفية على بعد 85 كم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم.

المصدر: وكالة أنباء فارس