ظريف: الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون “إسرائيل” ثانية في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2019 - 11:36

ظريف: الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون “إسرائيل” ثانية في المنطقة

منذ 31 mins 12 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة