ظريف: الحرب هي حرب لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 11:36

ظريف: الحرب هي حرب لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر

منذ 32 mins 12 June، 2019
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