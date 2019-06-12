ظريف: لن نسمح لأميركا أن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 11:36

ظريف: لن نسمح لأميركا أن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر

منذ 33 mins 12 June، 2019
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