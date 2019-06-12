قوى الامن الداخلي: ضبط 1022 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 09:37

قوى الامن الداخلي: ضبط 1022 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 44 mins 12 June، 2019
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