انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 500 ليرة و98 أوكتان 400 ليرة والمازوت 600 ليرة وقارورة الغاز 300 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 09:37
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انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 500 ليرة و98 أوكتان 400 ليرة والمازوت 600 ليرة وقارورة الغاز 300 ليرة (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 2 ساعة
12 June، 2019
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