القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مطار ابها السعودي بصاروخ كروز وتؤكد إصابة الهدف بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 03:30
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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بالمنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها
سانا: العدوان الاسرائيلي على تل الحارة ادى الى وقوع خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية
سانا: العدو الاسرائيلي استخدم خلال عدوانه منظومة للتشويش الالكتروني على رادارات الدفاع الجوي
قرار من وزير التربية بمنع عدد من طلاب الشهادة المتوسطة من دخول الامتحانات وجود مدارس غير مرخصة
الرئيس عون اطلع من وزير التربية أكرم شهيب على ترتيبات الامتحانات الرسمية وتحرك أساتذة الجامعة اللبنانية
الوزير شهيب عرض إضراب الجامعة اللبنانية مع الرئيس بري: المطالب محقة لكن توقيت الاضراب لم يكن في مكانه
الرئيس عون استقبل اللواء إبراهيم يرافقه نزار زكا الذي كان موقوفاً في إيران بتهمة التجسس لصالح واشنطن
اللواء إبراهيم: نحن حريصون على مواطنينا ومن واجبنا أن نستعيد أي لبناني في أي مكان حتى ولو خالف قوانين دولة أخرى
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: إطلاق سراح زكا جاء بناء لطلب الرئيس عون ووساطة الأمين العام لحزب الله
الرئيس الحريري: لا بد من اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة لتلافي الوقوع في مأزق كالذي وقعت فيه اليونان
الرئيس الحريري: البديل عن التسوية السياسية هو المجهول وأزمة النازحين تعني كل اللبنانيين ولا تحل "بكلام عنصري"
النائب إبراهيم كنعان: الوصول إلى المادة 42 من مشروع الموازنة والبحث يستكمل الأربعاء بدراسة مواد تعديل ضريبة الدخل
النائب حسن فضل الله: حزب الله سيسعى في لجنة المال والموازنة لإسقاط الضرائب التي تطال الفئات الشعبية الفقيرة
وزير الصحة جميل جبق أصدر قراراً بمنع الإعلان عن أي متمم غذائي تحت طائلة أخذ التدابير اللازمة بحق المخالفين
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مطار أبها السعودي بصاروخ "كروز" وتؤكد اصابة الهدف بدقة
القوة الصاروخية اليمنية: توقف الملاحة الجوية في مطار ابها عقب استهدافه بصاروخ كروز
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: السلاح المسير استهدف مخازن ذخيرة ورادارات وغرف تحكم في قاعدة الملك خالد
قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على نقاط عدة لتحالف العدوان في محافظة الضالع جنوب البلاد
نائب وزير الخارجية الروسي: بعض الأطراف التي بقيت في الاتفاق النووي تحاول تهويل ما تقوم به إيران لاتخاذ خطوات لاحقة
مسؤول ياباني: رئيس الوزراء شينزو آبي ليس وسيطاً بين طهران وواشنطن وزيارته إلى إيران تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية
واشنطن بوست: ترامب سجل رقماً قياسياً بلغ 10796 ادعاء كاذباً بمعدل 16 كذبة في اليوم منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة
السودان: قادة حركة الاحتجاج يوافقون على إنهاء العصيان المدني تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري
منظمة العفو الدولية تدعو النظام السعودي إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق فتى بتهمة المشاركة في تظاهرة معارضة
السلطات التشادية تدين ضغوط واشنطن بسبب دعوتها إلى تنظيم انتخابات "نزيهة" أرجئت مرات عدة منذ 2015
المركز الطبي التابع لحكومة الوفاق الليبية: 226 قتيلاً و2410 جرحى منذ بدء الهجوم على العاصمة طرابلس
أفغانستان: مقتل 6 أفراد من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال بانفجار عبوة على طريق نحو عاصمة إقليم قندهار جنوب البلاد
ترامب: تلقيت رسالة دافئة من زعيم كوريا الشمالية وهو أوفى بوعده ولم يجر اختبارات نووية وتجارب صاروخية بعيدة المدى
وزير التجارة الأميركي: واشنطن وبكين لن تعلنا اتفاقاً تجارياً خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان أواخر الشهر الجاري
الهند: إجلاء 300 ألف شخص في ولاية غوجرات غرب البلاد تحسباً للإعصار فايو المصحوب برياح بسرعة 135 كلم بالساعة
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مطار ابها السعودي بصاروخ كروز وتؤكد إصابة الهدف بدقة
منذ 28 mins
12 June، 2019
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