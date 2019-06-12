القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مطار ابها السعودي بصاروخ كروز وتؤكد إصابة الهدف بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2019 - 03:30

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مطار ابها السعودي بصاروخ كروز وتؤكد إصابة الهدف بدقة

منذ 28 mins 12 June، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة