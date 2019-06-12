ماكرون: سأؤيد ميركل إذا ترشحت لرئاسة المفوضية الأوروبية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيؤيد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حال ترشحت لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وقال ماكرون في حديث لقناة “إر تي إس” السويسرية: “في حال أرادت ذلك، أنا سأؤيدها”.

وفي معرض تفسيره لموقفه قال ماكرون: “أولا أعتقد أننا بحاجة إلى شخصية قوية. أوروبا بحاجة إلى وجوه جديدة وشخصيات قوية”.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت سابق أنها ستعتزل السياسة بعد انتهاء ولايتها الحالية على رأس الحكومة الألمانية في عام 2021. وقد تم انتخاب زعيمة جديدة لحزبها “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”.

أما رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر فمن المقرر أن يترك منصبه في 31 أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالة رويترز