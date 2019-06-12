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June 12 2019 - 03:30

سجين متطرف يحتجز رهينتين داخل سجن في فرنسا

منذ 1 ساعة 12 June، 2019
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أخبار دولية - فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بإقدام سجين متطرف على احتجاز رهينتين داخل سجن في مدينة كوندي سور سارت غربي فرنسا.

وذكرت مصادر لقناة “بي أف أم تي في” الفرنسية أن خاطف الرهينتين رجل محكوم عليه بعقوبة سجن طويلة، ومعروف عنه أنه متطرف وسبق له أن احتجز رهائن.

كما تفيد المعلومات المتوفرة بأنه يعاني اضطرابا نفسيا وسبق له أن تلقى علاجا طبيا.

أما الرهينتان فهما متدرب فتي وحارس.

وتجري الفرق الأمنية الموجودة في الموقع مفاوضات مع الخاطف الذي يطالب بنقله إلى منشأة أخرى.

يشار إلى أن السجن ذاته قد وقعت فيه حالة اختطاف رهينة في مارس الماضي.

المصدر: وكالات

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