التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2019 - 03:30

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها

منذ 1 ساعة 12 June، 2019
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