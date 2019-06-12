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June 12 2019 - 00:15

ترامب تلقى “رسالة رائعة” من كيم جونغ أون

منذ 40 mins 11 June، 2019
ترامب يؤكد أن اللقاء مع كيم جونغ أون كان بناءاً
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه تلقى رسالة جديدة “رائعة” من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت لا تزال المفاوضات بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونغ يانغ مجمدة.

وقال ترامب في البيت الابيض “تلقيت للتو رسالة رائعة من كيم جونغ أون”، مضيفا أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات معه.

واضاف “لقد وفى بوعده لي وهذا مهم جدا، لا اختبارات نووية ولا اختبارات كبيرة لصواريخ، والرهائن يعودون”.

وكرر ترامب أن كوريا الشمالية تتمتع بـ”قدرات هائلة”، لافتا الى أن “كيم جونغ أون يدرك ذلك أكثر من أي شخص اخر”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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