الحكم على حقوقي في جنوب السودان بالسجن عامين بتهمة التجسس

حكم على بيتر بيار أجاك وهو حقوقي في جنوب السودان تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، الثلاثاء بالسجن عامين بعدما دانته محكمة بتهمة التجسس بسبب مقابلة مع وسائل اعلام أجنبية.

وكان تم توقيف بيار (34 عاما) في تموز/يوليو 2018 واحتجز لثمانية أشهر من اجهزة المخابرات بدون توجيه اتهام اليه ومع التضييق على اتصالاته.

وفي آذار/مارس 2019 اتهم بيار مع ستة آخرين إثر أعمال شغب في تشرين الاول/اكتوبر 2018 في سجن تابع لأجهزة الاستخبارات احتجز خلالها مساجين حراسا لفترة قبل تسليم أنفسهم.

وخلال تلك الاحداث نجح بيار الذي يرأس عدة منظمات حقوقية وكان عمل لحساب البنك الدولي، في اجراء مقابلة مع اذاعة “صوت أميركا” الممولة من الحكومة الاميركية.

ودفع ومن معه بالبراءة من عدة تهم وجهت اليهم على صلة باعمال الشغب تلك منها حيازة أسلحة والتسبب بالفوضى، وتم لاحقا التخلي عن توجيه تهمة الارهاب لبيار.

واعتبر الادعاء ان المقابلات التي أجراها الحقوقي تندرج في اطار التجسس، وقرر القاضي صومايا صالح عبد الله ادانته وحكم عليه بالسجن عامين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية