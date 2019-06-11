الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بريف حماة الشمالي

أسقطت وحدات الجيش العربي السوري طائرة مسيرة محملة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية وقضت على مجموعات إرهابية بكاملها في ريفي حماة وإدلب وذلك في إطار الرد على اعتداءات الإرهابيين على المناطق الآمنة.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات الجيش أسقطت طائرة مسيرة دون طيار مذخرة بقنابل لإرهابيي “جبهة النصرة” في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي قبل وصولها إلى القرية واستهدافها منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات أخرى من الجيش متمركزة في المنطقة ردت بضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على اعتداءات المجموعات الإرهابية على القرى الآمنة مستهدفة خطوط إمدادها ومحاور تحركها في أطراف بلدة كفرزيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي أيضا، وبينت أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير إمداداتهم.

وفي ريف إدلب الجنوبي لفتت سانا إلى أن وحدات الجيش رصدت تحرك مجموعات إرهابية في محيط مدينة معرة النعمان وبلدة حيش فتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أسفر عن القضاء على مجموعات إرهابية بكاملها في المنطقة.

وقضت وحدات الجيش أمس على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” وأصابت آخرين ودمرت آلياتهم وعتادهم في محيط قرية معرشورين بريف إدلب و في أطراف قريتي مورك وكفرزيتا ولاحقت فلولهم في محيط قريتي تل ملح والجلمة بريف حماة الشمالي.

المصدر: وكالة سانا