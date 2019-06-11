السيسي يستعرض جهود الجيش المصري في مكافحة الإرهاب مع القيادة المركزية الأمريكية

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.

وأكد السيسي خلال اللقاء، الذي حضره وزير الدفاع المصري محمد زكي، أن أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون العسكري الذي يعد جوهريا لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، أن اللقاء تناول نتائج الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري بين البلدين بواشنطن في شهر مارس الماضي، والتي تعد المنتدى الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية، حيث شهدت التشاور بشأن مجموعة متنوعة من الشؤون الاستراتيجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري والتعاون الأمني، وعلى النحو الذي يعكس الالتزام المتبادل بالتعاون الثنائي والتشاور على أساس الأولويات المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، خاصة في ضوء الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.

المصدر: وكالات