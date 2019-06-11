روح الله في أمسية شعرية بحارة حريك

بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لرحيل الامام الخميني، اقامت جمعية ابداع ومركز التنمية المستدامة لبلدية حارة حريك أمسية شعرية بعنوان #روح_الله، بحضور أدبي حاشد في مركز التنمية بعد تقديم لزهراء حمود وتلاوة عطرة من القرآن الكريم للقارىء مصطفى النمر والنشيد الوطني، القى رئيس جمعية ابداع الشاعر علي عباس، قال فيها: “برحيل الامام ثلم القلب والروح وعبر عن التزام هذا الجيل بالسير على منهج وصراط روح الله وشكر الشعراء والحضور على احيائهم هذه المناسبة تخليداً لذكرى هذا المفكر والقائد والعابد والعارف والقدوة”.

ومن ثم توالى الشعراء على إلقاء قصائدهم وهم: الشيخ علي حمادي، ناديا الحقاني، نجيب منذر، فاطمة السحمراني، محمد جعفر شرف الدين، سمار اللقيس يوسف، محمد مهدي عبد الكريم، وكانت مشاركة خاصة للفنان محمد المؤذن بعدد من من لوحات الخط والرسم من وحي المناسبة.

واختتمت الأمسية بتوزيع شهادات التقدير.

المصدر: موقع المنار