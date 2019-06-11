اليونيفيل: ديل كول ترأس الاجتماع الثلاثي واكد أهمية هذا الاجتماع كقناة ناجحة لإيجاد الحلول وتقليل التوترات

ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول اليوم الاجتماع العسكري الثلاثي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة.

وافاد بيان لليونيفيل ان “المناقشات تطرقت اليوم الى الانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق، وقضية الانتهاكات الدائمة بما في ذلك الجزء الشمالي من بلدة الغجر، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة”.

في مستهل الاجتماع، كرر اللواء ديل كول “دعوة اليونيفيل إلى الأطراف للتأكد من أن أي نشاط بالقرب من الخط الأزرق ينبغي ألا يكون مفاجئا، بحيث يتم الإبلاغ عنه بشكل مسبق وكاف لإتاحة المجال للتنسيق مع الأطراف، وذلك لتجنب أي سوء فهم ومنع وقوع حوادث”.

وقال ديل كول: “إن اليونيفيل على أهبة الاستعداد لتسهيل اجتماعات متابعة عند الضرورة وكما هو الحال دائما”، مذكرا الوفود بأن “الترتيبات التي تضطلع بها اليونيفيل في مجال الارتباط والتنسيق تحت تصرفكم في أي وقت كان”، مشددا على “أهمية الاجتماعات الثلاثية”.

أضاف: “إن الآلية الثلاثية قناة ناجحة في إيجاد الحلول وتقليل التوترات، لأنها تتيح لنا جميعا تقييم المشاكل الملحة والهواجس الأمنية على طول الخط الأزرق بطريقة منفتحة وشفافة”.

وتابع: “على الرغم من التوتر الإقليمي المتصاعد، فقد ظلت منطقة عمليات اليونيفيل هادئة نسبيا، وآمل بكل إخلاص أن تبذل الأطراف كل ما في وسعها لضمان استتباب هذا الهدوء والاستقرار”.

ولفت البيان الى أن “الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة بين الأطراف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام