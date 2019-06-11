العدو الاسرائيلي يواصل منع الزيارة عن أسرى حماس من أهالي غزة

أفاد “مركز أسرى فلسطين للدراسات” أن “سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تمنع أسرى حركة حماس من قطاع غزة من الزيارة منذ عامين كاملين، وترفض التعاطي بإيجابية مع الجهود المبذولة لإعادة برنامج الزيارة كالسابق “.

ولفت المركز الى ان “حكومة الاحتلال وبدعم مباشر من الوزير المتطرف جلعاد إردان قررت في شهر يونيو من العام 2017 منع أسرى حركة حماس سكان قطاع غزة من زيارة ذويهم حتى إشعار آخر، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن ذوى حوالى (100) أسير من قطاع غزة ينتمون لحماس من زيارة ابنائهم في عدة سجون”.

وأوضح المركز ان “الاحتلال يدعى بان هذا القرار يأتي للضغط على حركة حماس للتأثير على مجريات أي صفقة قادمة والحصول على مكاسب مجانية او معلومات حول قضية الجنود والضباط المأسورين في قطاع غزة بعد عدوان 2014، وكذلك لإرضاء ذويهم الذين صعدوا من ضغطهم على حكومة الاحتلال خلال العامين الاخيرين، لإعادة ابنائهم، واتهموها بالضعف والتهاون في قضية أبنائهم المفقودين”.

المصدر: وكالة معاً