اليمن: قيادات في أنصار الله والأحزاب المناهضة للعدوان تزور قوات الجيش واللجان بالضالع

زارت قيادات بالمكتب السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان السعودي الاميركي الثلاثاء قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية المرابطين في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع.

وخلال الزيارة أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد أن “هذه الزيارة تمثل عرفانا وتقديرا وامتنانا لهؤلاء المرابطين الذين يدافعون عن كرامة وامن هذا البلد واستقلاله ثابتين صامدين صابرين في مواقعهم في كل الأوقات والمناسبات وها هو عيد الفطر وها هم هؤلاء الأحرار في متارسهم”، وأشاد “بالانتصارات العظيمة التي تحققت في جبهات الضالع خاصة وسائر الجبهات بشكل عام”.

بدروه، أوضح وكيل محافظة إب عضو الهيئة التنفيذية للتكتل أمين عام الحزب الناصري الديمقراطي حارث المليكي أن “التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية جعلت كل أحرار هذا البلد وفي مقدمتهم السياسيين يشعرون بالفخر والاعتزاز والشموخ ورفعت إسم اليمن عاليا في عنان السماء”.

ولفت المليكي إلى أن “انتصارات وشجاعة وبأس رجال الرجال في الجبهات وثبات وصمود احرار هذا الشعب أفشل كل المؤامرات وبات قيادات العدوان من آل سعود ونهيان يبحثون عن مخارج لهم ولكنهم لايملكون من أمرهم شيء فالقرار ليس بأيديهم وإنما في واشنطن وتل أبيب”.

المصدر: موقع انصار الله