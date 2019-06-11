حماس: على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

طالبت حركة “حماس” الثلاثاء السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني بشكل رسمي مع العدو الإسرائيلي، وذلك بعد اعتداء قوات الاحتلال على مقر أمني في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران “نطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بشكل رسمي ووقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من سجونها، كرد فعل أولي ومنطقي على استباحة جيش الاحتلال لمدن الضفة ومقرات السلطة الأمنية”.

وأكد بدران أن “وقف التنسيق الأمني هو مقدمة ضرورية للبدء ببرنامج وطني لمواجهة الاحتلال”.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس فجر الثلاثاء.

المصدر: فلسطين اليوم