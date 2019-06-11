مؤتمر صحافي للحريري السادسة والنصف مساء في السراي الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 17:24
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مؤتمر صحافي للحريري السادسة والنصف مساء في السراي الحكومي
منذ 43 mins
11 June، 2019
لبنان
يعقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمرا صحافيا عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، في السراي الحكومي يتحدث خلاله عن مجمل التطورات والاوضاع العامة.
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
سعد الحريري
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