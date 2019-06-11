نائبة رئيس البرلمان الألماني :لا ينبغي إبقاء انتهاك الإمارات للقانون الدولي في اليمن دون ذكر أو عواقب

يبدأ ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء زيارة للعاصمة الألمانية برلين تستغرق يومين. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ولي عهد الإمارة في قصر الرئاسة “بيليفو” ببرلين مساء اليوم.

وقبل زيارته طالب حزب الخضر الألماني المعارض بأن توجه ألمانيا عبارات واضحة للإمارات بشأن حرب اليمن، وقالت السياسية المخضرمة ونائبة رئيس البرلمان الألماني المنتمية إلى الحزب، كلاوديا روت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يتعين على الرئيس الألماني شتاينماير أن يجد عبارات واضحة وأن يوضح لولي العهد دون لبس أن ألمانيا وأوروبا تنتظران تغيرا سياسيا جذريا ونهاية فورية لحرب اليمن”.

وذكرت روت أنه “لا ينبغي إبقاء انتهاك الإمارات للقانون الدولي في اليمن دون ذكر أو عواقب”.

ومن المخطط أن يلتقي ولي العهد المستشارة أنغيلا ميركل في ديوان المستشارية على مأدبة عشاء غدا الأربعاء. وذكرت كلاوديا أن الإمارات قوة محركة في حرب اليمن، مؤكدة أن “ولي العهد يشارك بذلك في المسؤولية عن أكبر كارثة إنسانية حاليا في هذا الكوكب”.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية