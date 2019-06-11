مساعد للكرملين: روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 الصاروخية في يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 17:24

مساعد للكرملين: روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 الصاروخية في يوليو

منذ 1 ساعة 11 June، 2019
أخبار موقع المنار

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