أوشاكوف: الرئيس الروسي سيلتقي على هامش قمة شنغهاي يوم 14 يونيو رؤساء ايران والصين ومنغوليا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2019 - 17:25

أوشاكوف: الرئيس الروسي سيلتقي على هامش قمة شنغهاي يوم 14 يونيو رؤساء ايران والصين ومنغوليا

منذ 1 ساعة 11 June، 2019
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